Сын владельца отелей Marton Марченко арестован по делу о мошенничестве

Октябрьский суд арестовал Ивана Марченко по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебную картотеку. Иван Марченко — сын владельца сети отелей Marton Андрея Марченко. Они оба выступают ответчиками по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества отставного судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. Андрей Марченко накануне тоже был арестован.

26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ, председателя Совета судей страны Виктора Момотова. Генпрокуратура обвинила его в незаконном совмещении должности судьи с предпринимательской деятельностью в области гостиничного бизнеса. Ее, как считает надзор, судья вел совместно с Андреем Марченко. По версии прокуратуры, господин Марченко «при корыстном содействии Момотова» смог легализовать 11 объектов недвижимости в Краснодаре, Ростовской, Воронежской и Нижегородской областях.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Отели запутались в мантии».