Бизнес-партнер экс-главы Совета судей РФ Момотова арестован по делу о мошенничестве

Суд отправил под арест владельца сети отелей Marton Андрея Марченко, рассказал «РИА Новости» его адвокат Иван Дворовенко. Господин Марченко выступает ответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества отставного судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова.

Владелец сети отелей Marton Андрей Марченко

Фото: @marton1881

Как уточнил адвокат, решение об аресте принял Октябрьский суд Краснодара. «Сам он хочет участвовать в заседании, но поскольку он в СИЗО, мы будем как-то налаживать связь»,— уточнил адвокат.

26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ, председателя Совета судей страны Виктора Момотова. Генпрокуратура обвинила его в незаконном совмещении должности судьи с предпринимательской деятельностью в области гостиничного бизнеса. Ее, как считает надзор, судья вел совместно с Андреем Марченко.

Подробности — в материале «Ъ» «Отели запутались в мантии».