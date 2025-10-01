Бизнес-партнер бывшего судьи Момотова отверг все обвинения

Владелец сети отелей Marton Андрей Марченко отверг все обвинения по уголовному делу о мошенничестве, пишет ТАСС со ссылкой на его защитника в суде. Бизнесмена обвиняют в махинациях, которые он проводил вместе с бывшим судьей Верховного суда России, председателем Совета судей страны Виктором Момотовым.

Накануне октябрьский суд Краснодара арестовал Андрея Марченко. В материалах уголовного дела отмечается, что бывший судья оказывал давление на правосудие в интересах бизнесмена и его гостиничного бизнеса. Господин Момотов пока не имеет статуса в уголовном деле господина Марченко. Он фигурирует в показаниях свидетелей и материалах, передает агентство.

Андрей Марченко также выступает ответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества господина Момотова. Надзор обвинил бывшего судью в незаконном совмещении должности с предпринимательской деятельностью в области гостиничного бизнеса. Ее, как считает Генпрокуратура, судья вел совместно с Андреем Марченко. Виктора Момотова отстранили от должности судьи Верховного суда России 26 сентября.

