Польша отказалась закрывать Балтийское море по просьбе Зеленского

Решение о закрытии Балтийского моря не может быть принято после слов президента Украины Владимира Зеленского о необходимости бороться с «теневым флотом» России. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий. Польские власти ждут результатов расследования Минобороны, добавил господин Навроцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Mindaugas Kulbis / AP Президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

«То, что происходит с теневым флотом и использованием кораблей для беспилотных летательных аппаратов, определенно вызывает беспокойство»,— сказал польский президент в эфире радиостанции Zet. Глава государства добавил, что следит за ситуацией совместно с Бюро национальной безопасности Польши и президентами стран Прибалтики.

«Теневым флотом» Евросоюз называет суда, которые, как утверждается, поставляют российскую нефть в обход западных санкций. ЕС уже ввел ограничения в отношении более чем 500 судов, которые подозреваются в транспортировке топлива из России. В сентябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Германии или НАТО создать специальную морскую зону в Северном море для контроля над проходом судов в Балтийское море.