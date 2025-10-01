Польша отказалась закрывать Балтийское море по просьбе Зеленского
Решение о закрытии Балтийского моря не может быть принято после слов президента Украины Владимира Зеленского о необходимости бороться с «теневым флотом» России. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий. Польские власти ждут результатов расследования Минобороны, добавил господин Навроцкий.
Президент Польши Кароль Навроцкий
Фото: Mindaugas Kulbis / AP
«То, что происходит с теневым флотом и использованием кораблей для беспилотных летательных аппаратов, определенно вызывает беспокойство»,— сказал польский президент в эфире радиостанции Zet. Глава государства добавил, что следит за ситуацией совместно с Бюро национальной безопасности Польши и президентами стран Прибалтики.
«Теневым флотом» Евросоюз называет суда, которые, как утверждается, поставляют российскую нефть в обход западных санкций. ЕС уже ввел ограничения в отношении более чем 500 судов, которые подозреваются в транспортировке топлива из России. В сентябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Германии или НАТО создать специальную морскую зону в Северном море для контроля над проходом судов в Балтийское море.