Россия планирует нарастить поставки СПГ в Китай

Россия намерена наращивать поставки в Китай сжиженного природного газа (СПГ) с заводов «Арктик СПГ-2» и «Сахалин-2». Об этом в интервью журналу «Эксперт» сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев.

По словам министра, перспективы сотрудничества в энергетической сфере у России с Китаем и Индией очень хорошие. В частности, была проведена большая работа для перехода на взаиморасчеты между странами в нацвалютах, уточнил господин Цивилев.

«Россия также планирует наращивать поставки не только трубопроводного, но и сжиженного природного газа в Китай, особенно с проектов "Арктик СПГ-2" и "Сахалин-2"»,— рассказал глава Минэнерго.

В сентябре «Газпром» и китайская CNPC договорились об увеличении поставок газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири». Также стороны подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири-2». Речь идет о маршруте мощностью 50 млрд куб. м газа в год, который пройдет через Монголию. По мнению собеседников «Ъ», к проекту все равно остаются вопросы в части стоимости газа и участия КНР в финансировании проекта.

