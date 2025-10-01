Пожар на ярославском НПЗ тушат более 60 сотрудников МЧС

В тушении пожара на ярославском НПЗ от МЧС задействованы 14 машин и 65 человек личного состава. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ярославской области.

При пожаре люди не пострадали. В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 06:28 1 октября. Пожар возник по адресу Московский пр-т, д .130. Информация о происшествии уточняется.

Как ранее сообщал губернатор Михаил Евраев, пожар носит техногенный характер и не связан с атаками БПЛА.

Антон Голицын