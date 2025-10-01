Спрос на поездки в Краснодарский край начал восстанавливаться

Доля Краснодарского края в структуре гостиничных бронирований по России на 1–21 сентября составила 13,07%. Она выросла год к году на 0,3 процентного пункта, или 2%, подсчитали в системе управления гостиничными продажами Travelline. За последние две недели аналитики зафиксировали увеличение продаж на 3% год к году.

В «Островке» говорят, что количество бронирований Краснодара на сентябрь—декабрь выросло на 4% год к году, Геленджика и Новороссийска — на 16%. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил, что спрос на размещение в Краснодаре во второй половине сентября вырос вдвое к концу августа.

Восстановление туристического спроса на Краснодарский край началось после длительного цикла снижения. Из-за разлива мазута в конце декабря 2024 года в Керченском проливе часть пляжей региона в этом году закрыта для купания. В результате доля Краснодарского края в структуре гостиничных продаж на июль—август упала на 26,7% год к году.

В туроператоре «Алеан» после открытия авиасообщения фиксируют увеличение спроса на размещение в Краснодаре и туры в Адыгею, которые обычно начинаются из города. Дополнительно увеличился интерес к Геленджику. Добраться до курорта с трансфером из Краснодара в среднем на 15% дешевле, чем лететь напрямую.

Подробности — в материале «Ъ» «Туристы подлетели к курортам».