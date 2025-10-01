К службе в ВС РФ привлекут более 3 тыс. свердловчан

В Свердловской области 1 октября начался осенний призыв, в ходе которого более 3 тыс. жителей региона от 18 до 30 лет привлекут к службе в Вооруженных силах России. Губернатор Денис Паслер подписал указ о создании призывных комиссий в муниципальных и городских округах, сообщили в департаменте информационной политики области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В кампании задействованы 80 комиссий, которые обеспечивают явку новобранцев и отправку их на сборный пункт в Егоршино. В 2025 году уведомления о явке будут поступать через портал «Госуслуги» наряду с традиционными бумажными повестками.

Призывная кампания продлится до 31 декабря, отправка новобранцев в части начнется с 15 октября. В Генеральном штабе ВС РФ заявили, что призывники в зону специальной военной операции (СВО) не отправляются.

Напомним, в период с апреля по июль в Свердловской области в рамках призывной кампании для комплектования воинских частей планировали направить более 4 тыс. срочников. Кировский и Октябрьский районы Екатеринбурга не выполнили план по призыву горожан на военную службу по итогам весенней кампании, остальные районы — перевыполнили.

Ирина Пичурина