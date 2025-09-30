Кировский и Октябрьский районы провалили план по призыву в Екатеринбурге

Кировский и Октябрьский районы Екатеринбурга не выполнили план по призыву горожан на военную службу в апреле-июле 2025 года, рассказал журналистам депутат гордумы Тимофей Жуков после обсуждения итогов весенней кампании на думской комиссии по безопасности жизнедеятельности. Сам вопрос рассматривался в закрытом от прессы формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Господин Жуков добавил, что остальные шесть районов Екатеринбурга перевыполнили план. По его данным, наибольший результат у Ленинского района, в котором показатель по призыву составил 140%. Депутат подчеркнул, что Кировский и Октябрьский районы планируют донабрать призывников в рамках осенней кампании с октября по декабрь 2025 года.

Впрочем, председатель комиссии Игорь Володин заверил журналистов, что Екатеринбург «выполнил все показатели» по призыву жителей на военную службу. «Перспектива по показателям дальнейших призывов хорошая, план выполняется»,— подчеркнул он.

Ранее, в сентябре 2024 года, власти Екатеринбурга отчитались о 100%-ом выполнении плана по призыву в апреле-июле. В военкоматы явились почти 80% граждан, подлежащих отправке на службу. Власти тогда подчеркнули, что ведут работу с теми, кто получил оповещение о призыве и не явился самостоятельно.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, всего в регионе в рамках весеннего призыва 2025 года планировалось призвать на службу свыше 4 тыс. уральцев. Власти заверили, что новобранцы подлежали отправке во все военные округа страны, за исключением территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Василий Алексеев