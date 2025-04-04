В Свердловской области планируют призвать четыре тысячи срочников

В Свердловской области в призывную кампанию для комплектования воинских частей будет направлено более 4 тыс. срочников, сообщил военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов. Призывные мероприятия пройдут с 1 по 15 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Призывные комиссии региона уже начали работу, отправки повесток спланированы и начнутся с 10 апреля. Господин Аксенов отметил, что срочники будут направлены в пункты постоянной дислокации и уволены через 12 месяцев, срок службы не изменится. Он обратил внимание на возможность призывников с высшим образованием попасть в научные военные подразделения, срочников со спортивными достижениями — в спортивные роты.

В этом году была создана база данных граждан, которые подлежат воинскому призыву. Оповещать о необходимости пройти службу планируют не только с помощью электронных средств, но и традиционными бумажными повестками. С этого года их будут отправлять заказным письмом с уведомлением призывника либо вручать лично по прибытии в военкомат.

Ранее начальник организационно-мобилизационного управления штаба центрального военного округа (ЦВО) Виталий Малахов сообщил, что в округе отправке в войска подлежат более 64 тыс. человек, что на 6 тыс. человек больше аналогичного периода прошлого года. Электронные повестки будут распространять с помощью личного кабинета на портале «Госуслуги».

Анна Капустина