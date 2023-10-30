На Думской хотят создать пространство для семейного отдыха с пешеходной зоной

В Санкт-Петербурге провели совещание, на котором обсудили будущее Думской улицы, долгое время считавшейся барной. Смольный склоняется к тому, чтобы создать там пространство для семейного отдыха, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Летом петербургским рестораторам и владельцам недвижимости предложили направить идеи по развитию квартала в администрацию Центрального района. Проанализировав их, предпочтение отдали созданию зоны отдыха. Помимо этого, Смольный считает оптимальным решением размещение пешеходной зоны на Думской.

«Также продолжаем работу с собственниками и арендаторами. Важно, чтобы у нового пространства было соответствующее наполнение. Совместными усилиями будем менять имидж печально известного квартала к лучшему»,— написал господин Поляков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, на Думской улице будет работать Александровский зал, который, по планам городского правительства, должен стать новым центром музыкальной культуры Петербурга.

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