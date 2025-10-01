Завод Takeda в Ярославле перейдет под контроль российской компании

Японская фармацевтическая компания Takeda передаст завод в Ярославле российской компании «Бинергия». Об этом сообщает «Ъ». Завод, в который Takeda инвестировала более €117 млн, производит препарат «Нинларо» для пациентов с множественной миеломой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Takeda сообщила о подписании соглашения с «Бинергией» по передаче прав на коммерциализацию некоторых препаратов в странах Евразийского экономического союза, а также производственной площадки в Ярославле. Максим Стецюк, глава ООО «Бинергия Менеджмент», уточнил, что пока подписано только соглашение о будущей сделке, и права на активы еще не переданы. Смену собственника предприятия уже одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

В Takeda подчеркнули, что сделка не повлияет на деятельность компании в России, и поставки лекарств будут продолжены. Передаются права на коммерциализацию непрофильных препаратов, таких как «Актовегин», «Дексилант», «Контролок» и «Мезавант».

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что ярославский завод Takeda, открытый в 2013 году, могут купить компании «Р-Фарм» и «Фармстандарт».