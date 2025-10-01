Власти Австралии призвали Китай возобновить закупки железной руды

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз призвал Китай возобновить импорт австралийской железной руды. Он также назвал «разочаровывающими» действия китайской госкомпании China Mineral Resources Group (CMRG), потребовавшей от местных производителей стали и трейдеров временно приостановить закупки всех новых партий руды у австралийской компании BHP Group, сообщает AP News.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз

Фото: Hollie Adams / File Photo / Reuters

Господин Албаниз также выразил беспокойство по поводу возможного срыва работы самого прибыльного экспорта Австралии и предположил, что меры CMRG «будут носить краткосрочный характер».

На этой неделе CMRG обратилась к местным компаниям с просьбой приостановить сделки по закупке руды, если они не будут номинированы в китайских юанях. Такое решение было принято после нескольких встреч между представителями двух стран, на которых обсуждались спорные ценовые моменты, однако соглашение не было достигнуто.

