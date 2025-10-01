Продажи алкоголя и табака по биометрии заработают в октябре в рамках эксперимента

Сервис по подтверждению возраста по биометрии для покупки товаров категории 18+ начнет работать в пилотном режиме до конца октября в вендинговых автоматах, до конца ноября — на кассах самообслуживания в супермаркетах. На первом этапе нововведение будет действовать лишь в одной сети магазинов, а также в сети фитнес-клубов в Москве. Как сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, Чтобы расплачиваться таким способом, нужно будет сдать биометрию на платформе Единой биометрической системы (ЕБС, входит в экосистему государственных цифровых платформ).

Чтобы оплачивать товары по биометрии, необходимо пройти регистрацию через приложение «Госуслуги Биометрия» или в банке с паспортом и СНИЛС, а затем подключить сервис «Мигом» от «Госуслуг». В аппарате вице-премьера уточнили, что сдача данных в ЕБС добровольна, а биометрические сервисы используются лишь «как альтернативный способ оплаты или подтверждения личности».

В мае этого года замглавы Минпромторга Роман Чекушов заявлял, что биометрия может стать альтернативным способом идентификации покупателей товаров с возрастным ограничением. Этому предшествовала информация о готовящемся в правительстве законопроекте, который должен разрешить продажу энергетических напитков на маркетплейсах и в вендинговых автоматах с идентификацией через биометрию.

Влад Никифоров