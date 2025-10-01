Россиян хотят разжалобить

В Совете федерации подготовили законопроект, упрощающий процедуру оформления и подачи коллективных исков. Об этом сообщил первый зампред комитета по конституционному законодательству Артем Шейкин 30 сентября на круглом столе, посвященном вопросам правового регулирования таких исков. Эксперты отмечают, что пока этот институт в России практически не работает: у граждан не так много информационных и финансовых стимулов для коллективной борьбы за свои права.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Пока даже при массовых нарушениях прав граждан в таких сферах, как ЖКХ, защита прав потребителей или использование персональных данных, коллективные иски остаются редкостью, сразу обрисовал проблему Артем Шейкин: сегодня это десятые доли процента от общего числа дел. Причина тому — отсутствие эффективных инструментов для объединения лиц, имеющих общие требования к ответчику, и громоздкая процедура рассмотрения таких дел. Разработанный сенатором законопроект призван устранить эти проблемы: в нем предлагается снизить порог для подачи группового иска в судах общей юрисдикции и по административным делам до десяти человек.

Проект еще в прошлом году был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, правда с замечаниями. В частности, там не поддержали идею полного отказа от нотариальной формы соглашения, а также рекомендовали не ограничиваться одним ресурсом при публикации уведомления о возможности присоединения к коллективному иску. Эти замечания, как следует из выступления господина Шейкина, учтены. Законопроект предполагает цифровизацию уведомлений о возможности присоединения к иску (они должны публиковаться в СМИ и в единой информационной системе), предусмотрен также гибкий подход к заключению соглашений о судебных расходах, которые можно будет оформлять как у нотариуса, так и в электронной форме.

Приглашенные на мероприятие эксперты подтвердили, что институт коллективных исков в России практически не работает. И дело здесь не только в отсутствии эффективной системы информирования (эта проблема как раз может быть решена с учетом возможностей государственных информационных платформ): сама процедура в законе прописана не очень четко. В 2024 году арбитражные суды рассмотрели всего 129 таких исков, а в судах общей юрисдикции их было всего 33 — речь идет даже не о десятых, а о сотых долях процента от общего количества дел, подчеркнул партнер Capital Legal Services Владислав Забродин. Тогда как только от утечек персональных данных страдают десятки миллионов человек, добавил он.

Сергей Шевченко из Enforce Law Company привел в пример групповой иск пассажиров к компании «Аэрофлот»: по закону при появлении такого иска суды обязаны приостанавливать индивидуальные жалобы, но такая процедура до конца не урегулирована, и на практике этого так и не было сделано. В итоге суды рассмотрели около тысячи однотипных дел, причем решения по ним вступили в силу еще до рассмотрения коллективного иска. Когда индивидуальные требования рассматриваются быстрее, теряется стимул для возбуждения коллективного производства, уверен юрист.

Завкафедрой гражданского процесса СПбГУ Михаил Шварц отметил, что инициатива коллективного иска не должна исходить исключительно снизу: суды тоже должны иметь право объединять однотипные дела в коллективный иск, переводя процесс в удобное для себя русло. Сегодня же такая возможность у них отсутствует, посетовал господин Шварц.

Наконец, замгендиректора АО «Правотех» (разработчик картотеки арбитражных дел и системы «Мой арбитр») Кирилл Кондратенко заверил собравшихся, что современные технологии позволяют решить многие проблемы, возникающие у заявителей и у судов. Например, можно внедрить специальный модуль для подачи заявления о присоединении к коллективному иску, создать шаблон, который позволит делать это даже юридически не очень грамотным людям, и автоматически определять подсудность таких дел. Можно даже разработать модуль для автоматизированного расчета и распределения судебных издержек между участниками дела, да и генерация судебных исполнительных листов может быть оцифрована и автоматизирована. «С отечественными технологиями, отечественными разработчиками и исполнителями проблем совершенно точно нет, нужны политическая воля и заказчик»,— заключил господин Кондратенко.

Анастасия Корня