Оперная певица и иноагент Максакова-Игенбергс заочно приговорена к 4,5 года колонии

Пресненский суд Москвы заочно приговорил оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс (объявлена иноагентом в РФ) к 4,5 года колонии по делу об антигосударственной деятельности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд.

Певица и экс-депутат Госдумы обвиняется в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ), а также в уклонении от обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК РФ).

Артистка была заочно арестована в декабре 2024 года. В начале июля уголовное дело поступило в суд. Поводом для его возбуждения стали посты женщины в соцсетях. 29 июля певицу объявили в международный розыск.