Задымление на грузовом судне произошло в районе Гладкого острова в Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту задымления на грузовом судне в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в воскресенье, 14 сентября, в районе Гладкого острова в Кировском районе города, сообщили в СЗТП.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В настоящий момент задымление ликвидировано. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Проверка проводится в рамках исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований, уточнили в надзорном ведомстве.

Прежде «Ъ-СПб» писал о пожаре на грузовом судне в морском порту Приморск после очередной атаки беспилотников на Ленинградскую область.

Андрей Цедрик