Задымление на грузовом судне произошло в районе Гладкого острова в Петербурге
Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту задымления на грузовом судне в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в воскресенье, 14 сентября, в районе Гладкого острова в Кировском районе города, сообщили в СЗТП.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
В настоящий момент задымление ликвидировано. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Проверка проводится в рамках исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований, уточнили в надзорном ведомстве.
Прежде «Ъ-СПб» писал о пожаре на грузовом судне в морском порту Приморск после очередной атаки беспилотников на Ленинградскую область.