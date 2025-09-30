Трамп вновь заявил о разочаровании Путиным

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед высшим командованием армии страны выразил разочарование в президенте России Владимире Путине. По его словам, он ожидал, что господин Путин быстро завершит конфликт на Украине, но тот затянулся на несколько лет. Трансляцию вел C-Span.

«Я так разочарован в Путине. Я думал, он покончит с этим делом. Он должен был покончить с этой войной за неделю»,— сказал Дональд Трамп. Он добавил, что за неделю боевых действий гибнут тысячи солдат, и это худший конфликт со времен Второй мировой войны. Он выразил надежду на скорое завершение конфликта, но подчеркнул, что нельзя быть уверенным до конца.

В последние месяцы Дональд Трамп неоднократно выражал разочарование действиями Владимира Путина. На прошлой неделе господин Трамп предположил, что российско-украинский конфликт может затянуться. По его словам, диалог между сторонами осложняется взаимной ненавистью Владимира Путина и Владимира Зеленского.