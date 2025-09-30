Суд отправил в СИЗО напавшего на преподавателей техникума в Архангельске

Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал на два месяца (до 28 ноября) бывшего студента, напавшего на преподавателей техникума в Архангельске. Его обвинили в покушении на убийство четырех лиц. Об этом сообщило ТАСС.

Потерпевшими по делу признали двух педагогов и двух студентов, помогавших с задержанием злоумышленника. Как рассказал агентству следователь по особо важным делам отдела СКР по региону Павел Перешнев, подросток не планировал убивать преподавателей и хотел напугать.

18-летний юноша напал на сотрудниц техникума утром 29 сентября. Пострадали два педагога, их госпитализировали, они находятся в стабильном состоянии. Помогавшие с задержанием преступника студенты не пострадали. Помимо дела о покушении на убийство, СКР возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвиняемый частично признал вину.

Никита Черненко