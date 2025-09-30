ЕАЭС вложится в заготовки

30 сентября в Минске прошло заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Премьеры договорились о переходе от пилотного проекта по прослеживаемости импортируемой бытовой техники к полноценному механизму с перспективой расширения перечня подконтрольных товаров. Также на заседании согласованы подходы к расширению механизма поддержки кооперационных проектов в промышленности на сектор АПК — речь идет о субсидировании кредитов под проекты, прежде всего переработки сельхозпродукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) на заседании Евразийского межправительственного совета

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) на заседании Евразийского межправительственного совета

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Саммит премьер-министров, стартовавший в понедельник в Минске с Совета глав правительств СНГ (см. “Ъ” от 30 сентября), продолжился и во вторник — теперь главы правительств собрались в формате межправсовета ЕАЭС. Как и прежде, премьеры акцентировали внимание на проблеме внутренних барьеров — глава правительства Белоруссии Александр Турчин напомнил, что этот вопрос поднимается практически на каждом заседании. Фактически, добавил он, речь идет об «уклонении от решения имеющихся во взаимной торговле проблем» и предложил поставить задачу «за два года максимально снять правовые пробелы».

Обсуждались и вопросы защиты внутреннего рынка ЕАЭС от контрафакта.

По словам Михаила Мишустина, необходимо в полноформатном режиме запустить механизм прослеживаемости ввезенных в ЕАЭС товаров — такое решение вчера и было принято. Поясним, речь идет о тиражировании запущенного в июле 2022 года и завершившегося после череды пролонгаций 30 июня 2025 года пилотного проекта по прослеживаемости бытовой техники — его целью была апробация интегрированной информсистемы ЕАЭС и работы национальных систем прослеживаемости. Как отметил глава Минэкономики Максим Решетников, это необходимо, чтобы «понимать, по какой стоимости ввозится товар на таможенную территорию союза, уплачены ли пошлины, есть ли все сертификаты».

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уточняют, что механизм постоянного контроля вступит в силу через девять месяцев — начать планируется с ключевых видов бытовой техники (полный список будет рассмотрен до конца года). В дальнейшем планируется расширять номенклатуру прослеживаемых товаров — комиссия уже приступила к проработке этого вопроса, предложения должны быть представлены в начале 2026 года.

Также премьеры одобрили концептуальные подходы к расширению на сектор АПК наднационального механизма поддержки совместных кооперационных проектов, который ранее был запущен для сферы промышленности (см. “Ъ” от 26 октября 2023 года).

Речь идет о субсидировании ставок по кредитам под такие проекты (при их соответствии ряду условий — например, требуется участие компаний минимум из трех стран) за счет средств союзных антидемпинговых пошлин. Максимальная ставка по таким кредитам не должна превышать уровень ключевой ставки, увеличенной на 6,5% (максимальная субсидия — 350 млн руб.). В союзном бюджете, напомнил Михаил Мишустин, предусмотрено свыше 5 млрд руб. на такое субсидирование.

Ранее механизм критиковали за весьма скромный пул проектов — одобрена поддержка всего 2, на рассмотрении еще 11, из них до конца года может быть одобрено 3–4 инициативы. Тем не менее премьер Казахстана Олжас Бектенов отметил, что имеющийся опыт показал свою эффективность. В ЕЭК ранее отмечали, что инструмент позволил снизить ставки по кредитам для заемщиков в шесть раз.

Вопрос расширения механизма на АПК обсуждался еще с 2023 года — поручение ЕЭК проработать этот вопрос было дано в начале нынешнего года. По мнению Михаила Мишустина, предоставление дополнительной поддержки сельхозпроизводителям «укрепит продовольственную безопасность, простимулирует появление новых технологичных предприятий и послужит росту взаимной торговли». Премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев также подчеркнул, что необходимо в ускоренном порядке завершить необходимые для запуска этого механизма работы.

Теперь ЕЭК разработает необходимую нормативную базу — положение об отборе проектов и оказании им поддержки. Детали механизма, включая его возможные отличия от схемы поддержки промышленных проектов, пока не раскрываются. Как отметил вице-премьер Алексей Оверчук, перспективными властям видятся прежде всего проекты по переработке сельхозпродукции.

Евгения Крючкова, Минск