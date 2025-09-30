Осмотр интеграции с продолжением

В понедельник, 29 сентября, в Минске прошло заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ). На встрече утвержден план действий по экономическому развитию объединения на следующую пятилетку, также премьеры обсудили основные направления этой работы — развитие производственной кооперации и валютно-финансовую политику. Для РФ последняя предусматривает выстраивание эффективной системы трансграничных расчетов с третьими странами.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Итоги первой и планы второй пятилетки реализации экономической стратегии СНГ премьер-министры содружества приехали обсуждать на фоне узнаваемых белорусских пейзажей

Премьер-министры и главы делегаций стран СНГ в понедельник прибыли в Минск для участия сразу в нескольких интеграционных мероприятиях содружества. Лично не присутствовала делегация Армении — вице-премьер Мгер Григорян предпочел формат видеоконференции (с лета 2024 армянская сторона отказывается посещать Белоруссию после визита Александра Лукашенко в Карабах и его заявления об «освободительном» для Азербайджана характере войны). Официальная программа началась с заседания Совета глав правительств СНГ, завтра премьеры продолжат уже в формате «пятерки» глав правительств стран ЕАЭС.

Во многом встреча была посвящена предварительным итогам 2020–2025 годов — первого этапа стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Как отметил российский премьер Михаил Мишустин, ее реализация внесла значимый вклад в рост ВВП СНГ, а взаимная торговля за четыре года увеличилась на 18%. По данным Статкомитета СНГ, в 2024 году ВВП в целом по СНГ вырос на 4,5% (в первом полугодии 2025 года рост замедлился до 2,5%), а товарооборот — на 8%, превысив 10 трлн руб.

По словам премьера Белоруссии Александра Турчина, экономический рост будет зависеть, в частности, от укрепления зоны свободной торговли в рамках СНГ, а также от развития промкооперации, укрепления технологического суверенитета и создания конкурентоспособных производств и «региональных цепочек добавленной стоимости с перспективой выхода на рынки третьих стран». Также он призвал к снятию барьеров в торговле, в том числе услугами, на внутреннем рынке СНГ. Принятые на заседании решения во многом касаются обозначенных белорусским премьером приоритетов.

Так, премьеры утвердили план мероприятий второго этапа реализации экономической стратегии содружества. Детали документа не раскрываются, но, как поясняют в исполкоме СНГ, он нацелен на взаимодействие в 26 направлениях, среди которых — взаимная торговля, промышленность (включая расширение промкооперации), рынок труда и валютно-финансовая политика. В рамках последнего направления Михаил Мишустин поднял актуальный для находящихся под санкциями России и Белоруссии вопрос о выстраивании в СНГ эффективной системы трансграничных расчетов — для этого нужно «наладить диалог между нашими финансовыми регуляторами», отметил он.

Также утвержден целый пакет документов, среди которых, например, «Стратегия научно-технологического развития на 2026–2035 годы», призванная, как поясняют в исполкоме СНГ, создать дополнительные условия для «внедрения передовых разработок в реальный сектор экономики». При этом от самого стратегического планирования, как следовало из выступления Александра Турчина, власти содружества ждут большей гибкости — в документах должны предусматриваться «резервные механизмы и оперативное реагирование» на изменения мира в эпоху глобальной турбулентности.

Продолжилось обсуждение промкооперации, и не только в СНГ, уже на форуме-выставке «Иннопром», которая впервые проходит в Минске. Михаил Мишустин призвал бизнес активнее использовать запущенный с этого года механизм финансирования совместных проектов в ЕАЭС (речь идет о субсидировании кредитов, на эти цели направляется 10% союзных антидемпинговых пошлин). По его словам, уже одобрено два проекта, на рассмотрении еще примерно десяток, но этого «все равно мало», а такие проекты, помимо прочего, позволяют «добиться независимости от иностранных поставщиков». Александр Турчин предложил шире применять подобные механизмы — по его словам, такая возможность и необходимость есть в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Евгения Крючкова, Минск