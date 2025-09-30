Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ростовский «Спецстрой» за 305,5 млн поставит модуль для тамбовской больницы

Подряд на поставку модульной конструкции для возведения приемного отделения городской клинической больницы имени Архиепископа Луки в Тамбове получило ростовское ООО «Спецстрой» Александра Зеливянского. Больница заключила с компанией контракт на 305,5 млн руб. при начальной цене в 315,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

На открытый конкурс поступило пять заявок — другие участники просили за поставку модулей от 236,7 до 312,3 млн руб. 16 сентября объявленный в конце августа конкурс был приостановлен по жалобе иркутского ООО «Техномодуль». По мнению антимонопольной службы, заказчик неправомерно установил требования к классу пожарной опасности потолочных конструкций. В УФАС посчитали, что требования к классам КМ1 или КМ1* не предусмотрены действующими нормативными актами. Заказчику было предписано исключить эти условия, в отношении виновного должностного лица возбуждено административное производство.

В рамках контракта подрядчик должен до 25 ноября 2025 года поставить монолитное, железобетонное мобильное здание сборно-разборного типа для размещения приемно-диагностического отделения общей площадью до 1,5 тыс. кв. м.

По данным Rusprofile, ООО «Спецстрой» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2015 году с уставным капиталом 500 тыс. руб. для производства строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Гендиректор и единственный собственник — Александр Зеливянский. Выручка за 2024 год составила 492 млн руб., чистая прибыль — 18 млн руб.

В начале сентября стало известно, что курское ООО «Стройтехногрупп», которое в 2023 году выполнило капитальный ремонт Новокасторенской школы, где в июне 2024-го обрушился потолок в спортивном зале, отказалось устранять недочеты за собственные средства.

Юрий Голубь