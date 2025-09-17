Тамбовское УФАС нашло нарушения в закупке модуля для больницы на 312 млн руб.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Тамбовской области обнаружило нарушение в закупке на поставку комплекса сборной модульной конструкции для возведения приемного отделения ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени архиепископа Луки города Тамбова» стоимостью 315,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка была инициирована после обращения иркутского ООО «Техномодуль». По мнению антимонопольной службы, заказчик неправомерно установил требования к классу пожарной опасности потолочных конструкций. В УФАС посчитали, требования к классам КМ1 или КМ1* не предусмотрены действующими нормативными актами. В связи с этим заказчику предписано исключить эти условия при заключении контракта, в отношении виновного должностного лица будет возбуждено административное производство.

ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени архиепископа Луки города Тамбова» объявило открытый конкурс в электронной форме на поставку комплекса в конце августа. В рамках контракта подрядчик должен будет до 25 ноября 2025 года поставить монолитное, железобетонное мобильное здание сборно-разборного типа для размещения приемно-диагностического отделения общей площадью до 1,5 тыс. кв. м. 16 сентября определение подрядчика было приостановлено по жалобе. На конкурс было подано пять заявок, лидирующая компания предложила выполнить работы за 305,5 млн руб. Имена участников не раскрываются.

По данным Rusprofile, ООО «Техномодуль» зарегистрировано в Иркутске в 2021 году. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец компании — Виктор Муха. Выручка в 2024 году составила 261,3 млн руб., чистая прибыль — 271 тыс. руб. Компания в 2025 году дважды становилась подрядчиком по госконтрактам. Контракты включают благоустройство территории двух школы в Амурской области, стоимость — по 54,1 млн руб. каждый.

Ульяна Ларионова