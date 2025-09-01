Подрядчик отказался устранить нарушения в курской школе, где рухнул потолок

Курское ООО «СтройТехноГрупп» Виктора Головченко, которое в 2023 году выполнило капитальный ремонт новокасторенской школы, где в июне 2024-го обрушился потолок в спортивном зале, отказалось устранять недочеты за собственные средства. Об этом на заседании правительства области сообщила врио министра науки и образования Наталия Леонова. Губернатор Александр Хинштейн потребовал «включить подрядчика в реестр недобросовестных» и отстранить его от госзакупок.

По словам госпожи Леоновой, школа, которая, по данным картотеки арбитражных дел, в феврале подала иск в областной арбитражный суд, требует от подрядчика «не просто косметического ремонта», а устранения «конструктивных нарушений». Суд назначил экспертизу, которая занимается оценкой ущерба. При этом строительный мусор остается в школе.

«Пусть ходит на меня жалуется, куда угодно пишет письма, пока способен ходить, — на территории Курской области работать с бюджетом этот подрядчик не будет. Ни одной копейки средств из бюджетов всех уровней этому подрядчику не давать. Подрядчик не услышал моих слов, мои обращения для него оказались пустым звуком. Ну, что ж. Давайте посмотрим»,— прокомментировал ситуацию господин Хинштейн.

Он добавил, что из регионального бюджета выделены средства, чтобы завершить ремонт в школе.

«Дети должны учиться в нормальных условиях. Дальше эти средства регрессом будем выставлять подрядчику. Если будет на свободе, заплатит. Не на свободе — все равно заплатит»,— уверен врио губернатора.

Ранее Александр Хинштейн сообщал, что материалы о происшествии были переданы в прокуратуру. Во время обрушения потолка никто не пострадал — к тому моменту занятия уже закончились.

Как сообщал глава региона, в рамках капремонта в школе были обновлены фасад, классы, инженерные коммуникации. По его мнению, причиной обвала стало то, что «кровля была вскрыта в марте, а работы завершены в августе». При этом она пострадала от дождей.

Кроме того, выяснилось, что вместо предусмотренных проектом железобетонных перекрытий были установлены деревянные. И перекрытия, и «все несущие конструкции» якобы находятся в аварийном состоянии.

В конце августа управление федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области за провал благоустройства рядом с памятником Зое Космодемьянской в региональном центре на два года внесло в реестр недобросовестных поставщиков орловское ООО «Триумф» Алексея Маркина.

Юрий Голубь