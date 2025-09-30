Внук Михаила Калашникова не признал свою вину в убийстве Андрея Сидорика

Игорь Красновский, внук Михаила Калашникова, обвиняемый в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, не признал свою вину, утверждая, что действовал в целях самообороны и не высказывал угроз убийством в адрес потерпевшей сожительницы погибшего. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, в Октябрьском райсуде Ижевска коллегия присяжных заседателей признала 53-летнего Игоря Красновского виновным в убийстве и угрозе убийством.

Следствие считает, что 14 января Игорь Красновский поссорился с чемпионом РСФСР по баскетболу Андреем Сидориком. Конфликт перерос в жестокую драку, в ходе которой подсудимый несколько раз ударил спортсмена ножом. Андрей Сидорик скончался вскоре после нападения.

После этого, по версии следствия, Игорь Красновский демонстрировал нож сожительнице погибшего и угрожал убийством. Это произошло на даче в Якшур-Бодьинском районе. Предполагаемого убийцу арестовали спустя два дня после инцидента, 16 января.

Действия подсудимого квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Подсудимый не признал свою вину и запросил рассмотрение дела с участием присяжных. Присяжные заседатели признали доказательства достаточными для обвинительного вердикта и решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения. На следующей стадии процесса судья определит юридическую квалификацию и назначит наказание.

Анастасия Лопатина