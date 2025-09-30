В Ижевске присяжные признали внука конструктора Калашникова виновным в убийстве

В Октябрьском райсуде Ижевска коллегия присяжных заседателей признала 53-летнего Игоря Красновского, внука Михаила Калашникова, виновным в убийстве и угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, следствие считает, что 14 января Игорь Красновский поссорился с чемпионом РСФСР по баскетболу Андреем Сидориком. Конфликт перерос в жестокую драку, в ходе которой подсудимый несколько раз ударил спортсмена ножом. Андрей Сидорик скончался вскоре после нападения.

После этого, по версии следствия, Игорь Красновский демонстрировал нож сожительнице погибшего и угрожал убийством. Это произошло на даче в Якшур-Бодьинском районе. Предполагаемого убийцу арестовали спустя два дня после инцидента, 16 января.

Действия подсудимого квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Подсудимый не признал свою вину и запросил рассмотрение дела с участием шести присяжных. Присяжные заседатели признали доказательства достаточными для обвинительного вердикта и решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения. На следующей стадии процесса судья определит юридическую квалификацию и назначит наказание.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, у Игоря Красновского имеется непогашенная судимость. По данным судебного делопроизводства, 30 октября 2023 года Игорь Красновский был осужден за управление автомобилем в пьяном виде (ст. 264.1 УК РФ). Подсудимому дали 360 часов обязательных работ и запретили водить сроком на 2 года и 6 месяцев. Кроме того, суд постановил конфисковать у него автомобиль Honda CR-V.

Анастасия Лопатина