Уголовное дело внука Калашникова об убийстве чемпиона РСФСР направили в суд

В Ижевске завершено расследование уголовного дела 52-летнего Игоря Красновского, внука конструктора-оружейника Михаила Калашникова, обвиняемого в убийстве и угрозе убийством (ст. 105, ст. 119 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Красновский на заседании Октябрьского райсуда 13 мая, где рассматривался вопрос о продлении меры пресечения

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Игорь Красновский на заседании Октябрьского райсуда 13 мая, где рассматривался вопрос о продлении меры пресечения

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что 14 января Игорь Красновский поссорился с чемпионом РСФСР по баскетболу Андреем Сидориком. Конфликт перерос в жестокую драку, в ходе которой подсудимый несколько раз ударил спортсмена ножом. Андрей Сидорик скончался вскоре после нападения.

После этого, по версии следствия, Игорь Красновский демонстрировал нож сожительнице погибшего и угрожал убийством. Это произошло на даче в Якшур-Бодьинском районе. Предполагаемого убийцу арестовали спустя два дня после инцидента, 16 января.

Напомним, 13 мая Октябрьский райсуд принял решение оставить Игоря Красновского в СИЗО до 13 июня. Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя и просили изменить меру пресечения на домашний арест.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, у Игоря Красновского имеется непогашенная судимость. По данным судебного делопроизводства, 30 октября 2023 года Игорь Красновский был осужден за управление автомобилем в пьяном виде (ст. 264.1 УК РФ). Подсудимому дали 360 часов обязательных работ и запретили водить сроком на 2 года и 6 месяцев. Кроме того, суд постановил конфисковать у него автомобиль Honda CR-V.