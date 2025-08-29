В воронежском Павловске могут построить лыжероллерную трассу за 136,9 млн рублей

МКУ «Центр развития физкультуры, спорта и дополнительного образования Павловского муниципального района» начало поиск подрядчика для строительства лыжероллерной трассы в Павловске Воронежской области. Начальная цена контракта составляет 136,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источник финансирования — муниципальный и облбюджеты.

Работы по контракту предстоит выполнить до 15 ноября 2026 года. Подрядчику необходимо будет проложить трассу, оборудовать трибуны для зрителей и площадку для сдачи норм ГТО, построить блок для судей, санузел и раздевалки, а также провести электричество, благоустроить и озеленить территорию.

Заявки на участие в торгах подаются до 15 сентября. Итоги подведут 18 сентября.

Егор Якимов