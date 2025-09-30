Три банка прокредитуют Нижний Новгород на 5 млрд рублей

Департамент финансов мэрии Нижнего Новгорода в конце сентября заключил с тремя банками десять контрактов на привлечение кредитов. Общая сумма привлекаемых средств составила 5 млрд руб. — по 500 млн руб. каждый, указано в реестре контрактов.

Пять контрактов были заключены со Сбербанком. Из них два — на год под 20,99% годовых (стоимость кредита 104,95 млн руб. каждый), по одному — на 270 дней под 20,99% (77,6 млн руб.) и под 20,95% (77,5 млн руб.), один — на 180 дней под 20,25% (49,9 млн руб.).

Три кредита выдаст АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» — на 270 дней под 20,33% (72,2 млн руб.). Еще два контракта заключены с АО АКБ «Международный финансовый клуб» — на 180 дней под 20,14% (49,7 млн руб.).

Как писал «Ъ-Приволжье», ставка по этим кредитам установлена плавающая: ключевая ставка ЦБ РФ (18% на момент заключения контрактов) плюс надбавка.

Минфин Нижегородской области в свою очередь объявил аукционы на открытие кредитных линий в сумме 10 млрд руб.

