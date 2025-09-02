Нижегородская мэрия намерена привлечь кредитные линии еще на 2 млрд рублей

Департамент экономического развития и инвестиций 1-2 сентября 2025 года объявил аукционы на привлечение кредитных линий в общей сложности на 2 млрд руб. Всего на сайте госзакупок объявлено четыре аукциона.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Здание администрации Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Все четыре — на возобновляемые кредитные линии с лимитом 500 млн руб. Два — сроком на год, еще два — на 270 дней. Ставка предусмотрена плавающая: ключевая ставка ЦБ (18% на дату объявления аукционов) плюс максимум 3,5%. Максимальная цена первых двух контрактов (проценты по кредиту) составляет 107,5 млн руб., вторых — 79,52 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце августа нижегородская мэрия объявила аукционы на привлечение кредитных линий в общей сложности еще на 3 млрд руб.

Галина Шамберина