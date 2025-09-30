Чехия запретила въезд российским дипломатам без аккредитации в стране

Чехия запретила въезд в страну для иностранных дипломатов, у которых нет аккредитации в стране. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что мера, в частности, касается дипломатов из России. Ограничения действуют в международных аэропортах.

«По моему сегодняшнему предложению правительство запретило въезд в Чехию российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, не имеющим национальной аккредитации в Чехии. <...> Растет число диверсионных операций, и мы не будем рисковать, используя агентов, работающих под дипломатическим прикрытием»,— написал господин Липавский в соцсети Х.

Ян Липавский отметил, что таким запретом Чехия «подает пример» другим странам. Прага продолжит добиваться самых строгих мер по отношению к российским политикам, в том числе и на уровне Шенгенского соглашения.

Глава польского МИДа предлагал запретить российским дипломатам свободно передвигаться по Шенгенской зоне в 19-м пакете санкций Евросоюза, писала газета Politico. Мера не вошла в список ограничений. 26 сентября агентство Reuters передавало, что Европейская служба внешних связей (EEAS) предложила обязать дипломатов из России уведомлять о любых своих перемещениях внутри ЕС.