Европа должна ограничить свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский Politico. По его словам, ограничения могут войти в 19-й пакет санкций ЕС против России.

Министр пояснил, что российским дипломатам должно быть отказано в этом преимуществе, так как им «злоупотребляют для облегчения диверсионных операций». Он подчеркнул, что будет продолжать продвигать эту инициативу «подобно тому, как Катон Старший постоянно твердил, что Карфаген должен быть разрушен».

Ранее стало известно, что Европейский союз планирует закончить работу над 19-м пакетом санкций против России к сентябрю.