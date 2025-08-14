Россельхозбанк добился банкротства крупной агрокомпании из Ставрополья

Арбитражный суд Ставропольского края признал несостоятельным сельхозпредприятие ЗАО Сельскохозяйтвенное предприятие «Русь» по иску Россельхозбанка и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В отношении должника будут применяться правила банкротства сельскохозяйственных предприятий. Временным управляющим назначен Евгений Чуткин.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «СХП Русь» зарегистрировано в 1992 году в селе Орловка Буденновского района Ставропольского края. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Генеральный директор — Заур Братов. Уставный капитал общества — 5,3 млн руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 573 млн руб., убыток — 8,2 млн руб.

Суд установил требования банка к агрокомпании по кредитному соглашению от 1 сентября 2022 года на сумму почти 289 млн руб. просроченного основного долга. Задолженность обеспечена залогом недвижимости должника.

Отдельно рассматривается требование Россельхозбанка о включении в реестр кредиторов долга по кредитным соглашениям на сумму свыше 2,4 млрд руб. как обеспеченного залогом. Заседание по делу назначено на 2 октября 2025 года.

Управляющему поручено подготовить заключение о финансовом состоянии предприятия и возможности восстановления его платежеспособности. Отчет должен быть представлен к судебному заседанию, назначенному на 10 февраля 2026 года.

Руководство должника обязано передать управляющему документы, отражающие хозяйственную деятельность за три года, и созвать собрание учредителей для обсуждения возможного финансового оздоровления.

