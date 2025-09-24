Петербургский суд признал экстремистским материалом песню группы «Порнофильмы»

Санкт-Петербургский городской суд на заседании 24 сентября признал песню группы «Порнофильмы» «Выключите гимн!» экстремистским материалом. Об этом сообщила в Telegram-канале глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Иск о признании экстремистским трека подала прокуратура Санкт-Петербурга. В ведомстве считают, что песня призывает к противоправным действиям по мотивам политической, идеологической и религиозной ненависти. Ответчиками по делу в данном случае выступают вокалист группы Владимир Котляров (признан Минюстом РФ иноагентом), барабанщик Кирилл Муравьев и басист Александр Агафонов.

«Решение суда для незамедлительного исполнения подлежит направлению в Министерство юстиции Российской Федерации для включения музыкального произведения в федеральный список экстремистских материалов, а также в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки электронных адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»,— прокомментировали в пресс-службе городской прокуратуры.

Это не первый случай внесения композиций группы в реестр запрещенных материалов. Так, в 2023 году запретили трек «Это пройдет», который был написан летом 2019 года во время митингов, посвященных недопуску оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму. Позже композиция была удалена с платформы «Яндекс Музыка».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд в Петербурге запретил песню «Кооператив „Лебединое озеро“» рэпера Noize MC (признан Минюстом РФ иноагентом).

Софья Лощенова