Пособника СБУ приговорили к 27 годам за попытку отравить военных летчиков

Южный окружной военный суд признал виновным уроженца Мелитополя Егора Семенова в совершении теракта (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ). Он пытался отравить выпускников Армавирского военного авиационного училища в 2023 году. Фигуранта приговорили к 27 годам колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Мелитополя Егор Семенов (в центре) перед началом заседания суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Житель Мелитополя Егор Семенов (в центре) перед началом заседания суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Суд установил, что осужденный в 2023 году связался с представителем СБУ, который и поручил ему убить выпускников училища. Для этого мужчина подмешал большую дозу сильнодействующего лекарства в алкоголь и торт. Их он отправил в качестве подарка в ресторан, где проходил банкет по случаю 20-летия одного из выпусков учебного заведения. За преступление фигуранту пообещали заплатить 400 тыс. руб.

Участники банкета не смогли выяснить, кто отправил им посылку: курьер утверждал, что ее передал выпускник, который сам не смог приехать на встречу. После разрезания торта военнослужащие почувствовали запах лекарства и сообщили в правоохранительные органы. На следующий день Егора Семенова задержали.

Гособвинение просило суд приговорить злоумышленника к пожизненному заключению. Защита сообщала о наличии новых обстоятельств, говорящих о невиновности подсудимого. Сам Егор Семенов признал вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Летчиков губят подарки».

Никита Черненко