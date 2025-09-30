Конференция «Санталь Адыгея» собрала лучших офтальмологов Юга России

II научно-практическая конференция «Передовые технологии в офтальмохирургии» прошла в Адыгейске 27 сентября 2025 года.

Фото: пресс-служба Клиники «Санталь»

Организатором стал центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь Адыгея». Форум собрал врачей и экспертов из разных регионов и стал площадкой для обмена опытом и обсуждения инноваций в медицине.

Участники обсуждали современные подходы в офтальмологии, делились практическими наработками и демонстрировали новые технологии. Главным акцентом конференции стала связь науки и практики: специалисты говорили о том, как последние достижения помогают возвращать зрение пациентам и улучшать качество их жизни.

«Такие мероприятия позволяют специалистам увидеть новые технологии в действии и сразу обсудить их с коллегами. Это живой обмен опытом, который невозможно заменить учебниками»,— отметил главный офтальмолог Республики Адыгея Адам Феликсович Тешев.

Фото: пресс-служба Клиники «Санталь»

Важной частью программы стало вручение профессиональной премии «Санталь» для молодых офтальмологов Краснодарского края и Республики Адыгея. Победители получили памятные награды и ценные призы — профессиональную диагностическую линзу для осмотра глазного дна и сертификат на отдых в Геленджике.

Конференция завершилась интеллектуальной игрой — офтальмологическим квизом. Врачи соревновались в знаниях, логике и наблюдательности, а лучшие команды увезли с собой подарки и отличное настроение.

Офтальмологи отмечают, что конференция в Адыгее становится ежегодной традицией. Она не только знакомит специалистов с последними технологиями, но и укрепляет связи между клиниками разных регионов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

https://santal-adygeya.ru/