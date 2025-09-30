Состояние пострадавших от атаки БПЛА на Новороссийск стабильное

Состоянию пострадавших в результате атаки БПЛА на Новороссийск, произошедшей 24 сентября, ничего не угрожает — непосредственной опасности для жизни нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Андрей Кравченко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава города совместно с депутатом Государственной думы Сергеем Алтуховым посетил больницу № 1, где сейчас лечение проходят трое пострадавших с различными травмами.

По словам Андрея Кравченко, в городе продолжается работа по оказанию социальной поддержки всем, кто пострадал в ходе атаки. Ведется начисление положенных выплат, предусмотренных для соответствующих категорий. Контроль за выполнением этих мер осуществляется ежедневно.

Екатерина Голубева