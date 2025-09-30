Более 5000 литров жидкости изъяли после отравлений алкоголем в Ленобласти

В рамках расследования уголовных дел о массовом отравлении суррогатным алкоголем, которое привело к смертельному исходу, в Ленинградской области изъяли уже свыше 5000 литров спиртосодержащей жидкости. Прокуратура проверяет пять складов временного хранения продукции с градусом, сообщили региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного органа проверяют юрлиц, которые ведут деятельность в сфере вывоза, хранения, уничтожения и утилизации изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В ходе контрольных мероприятий специалисты также дадут оценку деятельности Росалкогольтабакконтроля, обязанного контролировать исполнение госконтракта.

Следствие продолжает проводить допросы и обыски в местах сбыта и хранения продукции, включая склад в Тосненском районе. Суд Петербурга 30 сентября рассмотрит ходатайства об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации СМИ, число погибших от употребления суррогатного алкоголя дошло до 33. После отравлений со смертельным исходом в Ленобласти возбуждено три уголовных дела, писал ранее «Ъ-СПб».

