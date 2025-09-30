Суд арестовал имущество бывшего замглавы тыла МВД Панова на 240 млн рублей

Суд арестовал имущество бывшего начальника управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД — бывшего замглавы тыла генерал-лейтенанта Владимира Панова. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток при выполнении гособоронзаказа. Стоимость взятых под стражу активов превысила 240 млн руб.

В пресс-службе военных органов СКР рассказали, что в 2012 году госзаказчик заключил контракт с ООО «СК Ремстройторг» на сумму свыше 2,5 млрд руб. Компания обязалась выполнить строительные работы в Кемеровской области.

В 2012-2014 годах господин Панов, следивший за исполнением контракта, получил взятку в размере 37 млн руб. от представителя «СК Ремстройторга». В результате условия контракта не были выполнены.

14 сентября генерала Панова отправили в СИЗО. На следующий день правоохранители провели обыски в доме фигуранта. Там следователи изъяли более 21 млн руб. Кроме того, в ведомстве установили свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на генерала и членов его семьи.

Никита Черненко