Суд арестовал за взятку бывшего замначальника тыла внутренних войск Панова

Военный суд на два месяца отправил в СИЗО Владимира Панова, бывшего начальника управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД России — заместителя начальника тыла. Об этом сообщил ТАСС. Генерал-лейтенанта обвиняют в получении особо крупной взятки.

Следствие считает, что Панов получил 37 млн руб. от экс-главы компании «СК "Ремстройторг"» Сергея Чечко, а также его партнера по бизнесу, бывшего заместителя губернатора Кемеровской области Антона Сибиля. Следствие считает, что взятка была предоставлена «за заключение и исполнение государственных контрактов для МВД России» и за общее покровительство.

В 2017 году Сергея Чечко обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму 155 млн руб. ООО «СК "Ремстройторг"» было признано банкротом и ликвидировано в 2018 году. Антон Сибиль, который живет в Испании, заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он находится в розыске Интерпола.

Это не первое уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта. В 2020 году его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями: он распорядился отремонтировать общежития в Грозном за счет федерального бюджета, хотя по договору ремонтом должны были заняться две частные строительные компании. Ущерб государству составил 56,3 млн руб.

В 2017 году в отношении Панова также возбудили уголовное дело за взятку в виде двух гидроциклов и моторного катера. Защита генерал-лейтенанта обжаловала постановление следователей.

