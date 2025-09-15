СКР показал видео обыска в доме генерала МВД Панова

Следственный комитет опубликовал видеозапись обыска в доме генерал-лейтенанта МВД Владимира Панова, обвиняемого в получении особо крупной взятки. В ролике спецназ штурмует особняк офицера, в помещении вскоре изымают большие суммы наличных. По данным СКР, в доме генерала изъяли более 21 млн рублей.

«Также установлено свыше 40 объектов недвижимости, — добавили в ведомстве, — оформленных на Панова и членов его семьи».

По версии следствия, в 2012 году с ООО «СК Ремстройторг» был заключен госконтракт на сумму 2,5 млрд руб. на строительство военного объекта в Кемеровской области. Владимир Панов должен был контролировать исполнение этого госконтракта, однако, как считают следователи, он получил от представителей компании суммарно 37 млн рублей за покровительство. Условия контракта выполнены не были, что причинило государству большой ущерб. Суд отправил генерала Панова в СИЗО.