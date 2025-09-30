Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, почему китайские производители стремятся представить свои версии легендарных машин.

Помню, лет 15 назад смотрели с коллегами фотографии новинок с какой-то автомобильной выставки в КНР и смеялись в основном. Почти на каждом стенде с логотипами марок, с которыми мы близко познакомились лишь за последние три года, обязательно стояли переосмысленные в контексте китайских представлений о прекрасном европейские бестселлеры: BMW X5, Porsche Cayenne и даже Rolls-Royce Phantom. Трудно себе, конечно, представить, как сделать копию лучше оригинала. Но китайским дизайнерам и конструкторам это удалось. Явным недостатком английской машины было наличие двух кресел во втором ряду. В задней части салона китайской «пародии» эту ошибку исправили, поставив одно кресло, даже целый трон с широченными подлокотниками.

В серию машина тогда почему-то не пошла, но это не значит, что в КНР перестали копировать Rolls-Royce. На днях электротехнический гигант — компания Dreame, специализирующаяся на выпуске роботов-пылесосов, представила прототип своего первого кроссовера. Как говорится, «любить — так королеву, воровать — так миллион». Машина как две капли воды похожа на Rolls-Royce Cullinan. Узнаваемый силуэт, обилие хрома, радиаторная решетка с вертикальными ламелями, практически вчистую срисованная у британского SUV. Но есть и существенные отличия. Это отсутствие центральной стойки. Боковые двери открываются друг другу навстречу, открывая поистине огромный проем для посадки внутрь. Привод у автомобиля, конечно же, электрический. И еще задние колеса могут поворачиваться аж на 24 градуса, что позволяет пятиметровому автомобилю быть более маневренным.

На самом деле, то, что китайские компании продолжают копировать изделия западных марок, это, скорее, хорошо, чем плохо. Это значит, что осталось в нашем мире что-то, что не измеряется лошадиными силами и даже драгметаллами в отделке. Это что-то называется «харизма». А ее, как известно, не купишь, ее надо завоевать. И дело это совсем не быстрое.

Дмитрий Гронский