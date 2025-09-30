Умер бывший главред журнала «Огонек» Виталий Коротич

В Москве 29 сентября умер советский поэт и журналист Виталий Коротич. Ему было 89 лет. Господин Коротич получил большую известность в СССР и за рубежом как главный редактор журнала «Огонек» в период перестройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Он человек был, человек во всем. За это его любили. За это его ненавидели. Но, счеты сведены. Покойся с миром, дорогой наш друг»,— написал историк Виктор Мироненко в соцсетях. О дате и месте прощания не сообщается.

Виталий Коротич родился в 1936 году в Киеве в семье ученых. В 1966 году был избран в правление Союза писателей СССР и секретарем Союза писателей Украины. В 60-70-е годы возглавлял журналы «Ранок», «Всесвіт» и печатался во всесоюзном еженедельнике «Литературная газета». В мае 1986 года был назначен редактором журнала «Огонек» по рекомендации поэта Роберта Рождественского и политика Александра Яковлева. За два года руководства тираж журнала был увеличен с 1,5 млн до 4,5 млн экземпляров. Редакторская деятельность господина Коротича в журнале принесла ему звание «Зарубежный редактор года» от американского журнала World Press Review.

В августе 1991 года публициста отстранили от должности главреда журнала. В этот момент он находился в США и отказался от возвращения в Москву. На должность главреда избрали его заместителя Льва Гущина. В США господин Коротич проживал до 1998 года, там он преподавал в Бостонском университете. В 1998-2014 годах возглавлял редакционный совет украинского еженедельного издания «Бульвар Гордона» (украинский журналист Дмитрий Гордон включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

Полина Мотызлевская