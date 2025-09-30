Прощание с экс-главредом журнала «Огонек» Коротичем пройдет 2 октября

Церемония прощания с бывшим главным редактором журнала «Огонек» Виталием Коротичем пройдет 2 октября в Николо-Архангельском крематории. Об этом ТАСС сообщил его внук Артемий Коротич. Он уточнил, что начало прощания намечено на 10:00 мск.

Виталий Коротич умер 29 сентября в возрасте 89 лет. Он был членом правления Союза писателей СССР и секретарем Союза писателей Украины, возглавлял журналы «Ранок», «Всесвіт» и печатался во всесоюзном еженедельнике «Литературная газета». Широкую известность ему принесла работа главным редактором в журнале «Огонек» в годы перестройки.

Господина Коротича назначили редактором журнала в мае 1986 года по рекомендации поэта Роберта Рождественского и политика Александра Яковлева. За два года руководства тираж журнала был увеличен с 1,5 млн до 4,5 млн экземпляров. Редакторская деятельность господина Коротича в журнале принесла ему звание «Зарубежный редактор года» от американского журнала World Press Review.

Полина Мотызлевская