В думе Екатеринбурга призвали силовиков проверить работу «ПризываНет»

Деятельность компании «ПризываНет» по оказанию юридических и медицинских услуг призывникам по освобождению от военной службы «близка к диверсионной», заявили члены комиссии думы Екатеринбурга по безопасности жизнедеятельности на обсуждении итогов проведения весеннего призыва в городе. Рассмотрение вопроса с представителями военного комиссариата проходило в закрытом от прессы формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказал журналистам член комиссии, депутат Тимофей Жуков, военные комиссариаты доказывают пригодность к службе 90% клиентов «ПризываНет» через суды. «У 10% получается откосить, но из-за объективных причин»,— пояснил господин Жуков.

Он подчеркнул, что на деятельность компании должны обратить внимание силовики. «Мы предложили обсудить ее работу, на заседании комиссии был заместитель прокурора города Артем Варданян, потому что деятельность "Призыва.Нет" должна находиться в ведении ФСБ»,— сказал депутат.

В ходе обсуждения вопроса власти отчитались, что Кировский и Октябрьский районы Екатеринбурга не выполнили план по призыву горожан на военную службу в апреле-июле 2025 года. Тимофей Жуков пояснил, что они планируют донабрать призывников в рамках осенней кампании с октября по декабрь 2025 года. Депутат подчеркнул, что остальные шесть районов города перевыполнили план. По данным господина Жукова, наибольший результат у Ленинского района, в котором показатель по призыву составил 140%.

Василий Алексеев