В Татарстане ждут согласования нового главы Минздрава в федеральных ведомствах
Новый глава Минздрава остается в должности исполняющего обязанности, поскольку кандидатура проходит согласование с федеральными ведомствами. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил временно исполняющий обязанности главы Минздрава Альмир Абашев. Другие причины ему неизвестны.
Врио главы Минздрава Татарстана Альмир Абашев
Фото: Министерство здравоохранения Республики Татарстан
22 сентября глава Татарстана Рустам Минниханов переназначил десять министров, единственными министерствами без назначенного главы остались Минцифры и Минздрав. Недавно главой Минцифры был назначен Илья Начвин.
Альмир Абашев исполняет обязанности министра с июня 2025 года. До него с марта 2023 года министерство возглавлял Марсель Миннуллин. В июне экс-министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин покинул пост по собственному желанию. Ранее главврач Нижнекамской ЦРБ Руслан Валеев дал показания против господина Миннуллина в суде.