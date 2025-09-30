В Татарстане ждут согласования нового главы Минздрава в федеральных ведомствах

Новый глава Минздрава остается в должности исполняющего обязанности, поскольку кандидатура проходит согласование с федеральными ведомствами. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил временно исполняющий обязанности главы Минздрава Альмир Абашев. Другие причины ему неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио главы Минздрава Татарстана Альмир Абашев

Фото: Министерство здравоохранения Республики Татарстан Врио главы Минздрава Татарстана Альмир Абашев

Фото: Министерство здравоохранения Республики Татарстан

22 сентября глава Татарстана Рустам Минниханов переназначил десять министров, единственными министерствами без назначенного главы остались Минцифры и Минздрав. Недавно главой Минцифры был назначен Илья Начвин.

Альмир Абашев исполняет обязанности министра с июня 2025 года. До него с марта 2023 года министерство возглавлял Марсель Миннуллин. В июне экс-министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин покинул пост по собственному желанию. Ранее главврач Нижнекамской ЦРБ Руслан Валеев дал показания против господина Миннуллина в суде.

Анна Кайдалова