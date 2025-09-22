10 министров Татарстана сохранили посты, 2 сменили ведомства

Экс-министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Кадыров теперь возглавил министерство молодежи республики. Фаниль Аглиуллин вновь назначен министром земельных и имущественных отношений Татарстана. Этот пост он занимал с 2019 по 2024 годы, после чего перешёл на должность заместителя премьер-министра республики, где курировал работу по восстановлению Лисичанска и Рубежного. Соответствующие указы опубликовала пресс-служба раиса.

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о назначении руководителей республиканских министерств и ведомств.

10 министров сохранили свои посты:

Министр финансов – Марат Файзрахманов;

Министр юстиции – Рустем Загидуллин;

Министр образования и науки – Ильсур Хадиуллин;

Министр культуры – Ирада Аюпова;

Министр экологии и природных ресурсов – Александр Шадриков;

Министр труда, занятости и соцзащиты – Эльмира Зарипова;

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ – Марат Айзатуллин;

Министр транспорта и дорожного хозяйства – Фарит Ханифов;

Министр лесного хозяйства – Равиль Кузюров;

Министр спорта – Владимир Леонов.

Талия Минуллина продолжит возглавлять Агентство инвестиционного развития Татарстана, а Сергей Иванов сохранит должность председателя Госкомитета по туризму. Салимгараев Айдар останется руководителем Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Анна Кайдалова