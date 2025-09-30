Красноярскую журналистку Светлану Хустик арестовали по делу о военных фейках

Центральный районный суд Красноярска арестовал на два месяца журналистку «иностранного и регионального интернет-изданий». ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о журналистке Светлане Хустик. Ее подозревают в публичном распространении фейков о действиях российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК), сообщил региональный СКР.

По данным ТАСС, журналистка опубликовала в мае 2023 года интервью в издании «Сибирь.Реалии» (признано в РФ иностранным агентом). О каком именно интервью идет речь, не уточняется. За публикацию, как сообщает агентство, журналистка получила 64 тыс. руб.

Светлану Хустик задержали ранее сегодня в Красноярске. Ей 47 лет. В разное время она работала в региональных редакциях «Комсомольской правды» и «Аргументов и фактов». Писала для других изданий, в том числе «Таких дел» и NGS24.