Участник СВО стал председателем гордумы Тамбова

На первом заседании восьмого созыва гордумы Тамбова председателем был избран участник СВО, прошедший в гордуму по партсписку «Единой России», Константин Кутейников. За него проголосовали 33 депутата из 34.

Константин Кутейников участвовал в спецоперации с первых дней боевых действий

Фото: Правительство Тамбовской области Константин Кутейников участвовал в спецоперации с первых дней боевых действий

Фото: Правительство Тамбовской области

На пост председателя также претендовал заведующий урологическим отделением ГБУЗ «ТОКБ имени В. Д. Бабенко», также прошедший в гордуму по партспискам «Единой России», Андрей Колпаков. Он получил один голос.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов поздравил господина Кутейникова с новой должностью, назвав его своим боевым товарищем.

Константин Кутейников — кадровый офицер, прошедший путь от командира взвода до командира батальона. С первых дней участвовал в спецоперации, получил ряд государственных наград. Выпускник кадровой программы «Время героев». Слушатель факультета переподготовки и повышения квалификации Военной академии генштаба ВС РФ.

Председателя гордумы седьмого созыва Елену Леонову, возглавившую реготделение партии «Родина» после перехода Максима Косенкова в «Единую Россию», избрали первым заместителем господина Кутейникова.

Алина Морозова