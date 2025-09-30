Чем известен экс-замгубернатора Кубани Александр Власов

В Краснодаре задержан бывший исполняющий обязанности главы Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. Его подозревают в особо крупном мошенничестве. Днем ранее он объявил об отставке в связи с отправкой в зону СВО. Подробности биографии казачьего генерала — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-губернатор Кубани Александр Власов (в центре)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Бывший вице-губернатор Кубани Александр Власов (в центре)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власов Александр Иванович родился 27 июня 1980 года в селе Октябрьское Челябинской области. Окончил Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса по специальности «сервис» и Адыгейский государственный университет («юрист»).

В 2001–2010 годах служил на рядовых и офицерских должностях. Ветеран боевых действий в Чечне и Грузии.

После работал директором центра дополнительного образования «Кавказская линия» в Гулькевичском районе Краснодарского края, состоял в хуторском казачьем обществе «Гулькевичи». В 2014–2020 годах — атаман Гулькевичского районного казачьего общества.

В 2017 году стал замглавы Гулькевичского района, начальника управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, казачества, военным вопросам и взаимодействию с правоохранительными органами. В 2020 году назначен замгубернатора Краснодарского края по вопросам казачества и развитию спорта. Через год указом президента РФ утвержден в должности атамана Кубанского казачьего войска.

По данным администрации Краснодарского края, Кубанское казачье войско сформировало четыре добровольческих отряда, в СВО участвуют более 10 тыс. казаков, из которых 1,8 тыс. получили госнаграды, четверо удостоены звания Героя России, три из них — посмертно. С 2022 года войско доставило в зону боевых действий 8,7 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Летом 2022-го Александра Власова внесли в список украинского портала «Миротворец» (заблокирован на территории РФ). В марте 2023 года президент РФ присвоил ему высший чин казачьего генерала, летом того же года атаман был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

29 сентября 2025 года господин Власов объявил о своем уходе на СВО в составе добровольческого подразделения «Кубань». В тот же день он сложил с себя полномочия исполняющего обязанности вице-губернатора.

Женат, четверо детей.